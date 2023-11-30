(Андрияшенко) Анна Митрофановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PP-Q?i=287&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.06.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Иван Сергеевич Аршинов, Улита Павловна Щербакова (Будакова)
Смерть
Неизвестно