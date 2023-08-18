Екатерина Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Багрецова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Багрецова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич

Камаган, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Багрецова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багрецов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно