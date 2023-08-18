Екатерина Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Багрецова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Багрецова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Багрецова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Багрецов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно