Болотина (Журавлева) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946
Рождение ребёнка
17.11.1969
Дочь: Меркулова Арина Ивановна
Отец ребёнка: Болотин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
03.02.1980
Дочь: Болотина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Болотин Иван Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель ВУЗа
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва