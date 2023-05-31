Болотина (Журавлева) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотина (Журавлева) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1946

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1946

Отец: Журавлев Александр Иванович

Мать: Журавлева Антонина Петровна

Рождение ребёнка
17.11.1969

Дочь: Меркулова Арина Ивановна

Отец ребёнка: Болотин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
03.02.1980

Дочь: Болотина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Болотин Иван Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель ВУЗа
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва