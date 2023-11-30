Полонянкина Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкина Параскева Алексеевна

Полонянкина Параскева Алексеевна

Место рождения

Отуниха, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.12.1826

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Отуниха, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1821

Муж: Полонянкин Федор Ермолаевич

Рождение ребёнка
20.03.1821

Сын: Полонянкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1823

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.06.1825

Сын: Полонянкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.12.1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close