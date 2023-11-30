Полонянкина Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти15.12.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1821
Рождение ребёнка
20.03.1821
Сын: Полонянкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
09.02.1823
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
08.06.1825
Сын: Полонянкин Петр Федорович
Отец ребёнка: Полонянкин Федор Ермолаевич
Смерть
15.12.1826