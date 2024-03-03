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Ольков Афанасий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ольков Петр Игнатьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олькова (Ошкокова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
11.12.1834

Сын: Ольков Феоктист Афанасьевич

Мать ребёнка: Олькова (Ошкокова) Агафья Ивановна

Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно

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