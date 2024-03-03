Ольков Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ольков Петр Игнатьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1834
Сын: Ольков Феоктист Афанасьевич
Мать ребёнка: Олькова (Ошкокова) Агафья Ивановна
Черга, Шебалинский муниципальный район, Республика Алтай
Смерть
Неизвестно