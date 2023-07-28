Мазнёва (Швыгина) Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнёва (Швыгина) Тамара Михайловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1929

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Самошина Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Мазнёв Константин Сергеевич

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Мазнёв Михаил Константинович

Отец ребёнка: Мазнёв Константин Сергеевич

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазнёв Константин Сергеевич

Смерть
2001
Чехов, Чехов, Московская область