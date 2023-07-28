Мазнёва (Швыгина) Тамара Михайловна
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Самошина Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Мазнёв Константин Сергеевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мазнёв Михаил Константинович
Отец ребёнка: Мазнёв Константин Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2001