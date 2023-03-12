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Егор Устинов
Егор Устинов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Дата смерти
1803
Пол
Мужской
Отец
Устин Григорьев
1773 г.р.
Мать
Пелагея Федорова
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Устин Григорьев
Мать:
Пелагея Федорова
Смерть
1803
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