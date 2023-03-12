Егор Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор Устинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Устин Григорьев

Мать: Пелагея Федорова

Смерть
1803
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