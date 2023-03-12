Устин Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстин Григорьев

Устин Григорьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Лука Устинов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Егор Устинов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
01.10.1801

Сын: Сергей Устинов

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Дарья Устинова

Мать ребёнка: Пелагея Федорова

Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close