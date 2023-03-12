Устин Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лука Устинов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Егор Устинов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
01.10.1801
Сын: Сергей Устинов
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Дарья Устинова
Мать ребёнка: Пелагея Федорова
Смерть
До 1860