Кривошеева (Ситковская) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривошеев Андрей
Отец ребёнка: не указан
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в муз училище по классу фортепьяно
Место жительства
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область