Кривошеева (Ситковская) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеева (Ситковская) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситковский Константин Андреевич

Мать: Ситковская Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривошеев Андрей

Отец ребёнка: не указан

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель в муз училище по классу фортепьяно
Место жительства
Неизвестно
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
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