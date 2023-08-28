Маюрников Екатерина Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Маюрников Харлампий Андреев
Отец ребёнка: Маюрников Андрей Антонов
деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
19.12.1870
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Маюрников Андрей Антонов
деревня Чеодаевка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно