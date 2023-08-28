Маюрников Екатерина Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маюрников Екатерина Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Маюрников Харлампий Андреев

Отец ребёнка: Маюрников Андрей Антонов

деревня Чеодаевка
Рождение ребёнка
19.12.1870

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Маюрников Андрей Антонов

деревня Чеодаевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюрников Андрей Антонов

Смерть
Неизвестно
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