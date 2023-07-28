Кузнецова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.02.1877
Дата смерти23.02.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1877
Отец: Савушкин Иван Димитриев
Мать: Параскева Ильина
Бракосочетание
04.02.1901 ст.
Наволок, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1901
Дочь: Боровикова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич
Рождение ребёнка
13.05.1903
Сын: Кузнецов Николай Семенович
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич
Рождение ребёнка
06.12.1904
Дочь: Николаева Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Гусева Александра Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Иванова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич
Смерть
23.02.1955