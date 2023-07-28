Кузнецова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова Анна Ивановна

Кузнецова Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Гвоздки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.02.1877

Дата смерти

23.02.1955

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1877

Отец: Савушкин Иван Димитриев

Мать: Параскева Ильина

Гвоздки, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1901 ст.

Муж: Кузнецов Семен Фадеевич

Наволок, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1901

Дочь: Боровикова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
13.05.1903

Сын: Кузнецов Николай Семенович

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1904

Дочь: Николаева Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Гусева Александра Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Иванова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семен Фадеевич

Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
23.02.1955
Бологое, Бологовский муниципальный район, Тверская область