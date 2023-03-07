Носков Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1791
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носков Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Носкова Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бовыкина Матрёна Гавриловна
Мать ребёнка: Носкова Устинья Степановна
Смерть
1791