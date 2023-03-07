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Носков Гавриил Иванович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Устинья Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Носкова Устинья Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бовыкина Матрёна Гавриловна

Мать ребёнка: Носкова Устинья Степановна

Смерть
1791
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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