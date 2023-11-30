Чертков Владимир Владимирович
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Место жительства
1897
Уехал вместе с высланным из Российской империи отцом и семьёй.
Место жительства
1908
Остался в Лондоне, хотя семья вернулась в Российскую империю.
Бракосочетание
?.12.1913
Жена: не указана
Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Жена: Матрена Павловна Кузевич (Черткова) [Кузевичи] р. 22 ноябрь 1891 ум. 27 январь 1962
Место жительства
После 1937
Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Член "Комитета по исполнению воли Л.Н.Толстого в отношении его писаний". Продал архив издательства «Посредник» Литературному музею.
Место жительства
Неизвестно
Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на 23 участке Введенского кладбища Москвы рядом с отцом и матерью.