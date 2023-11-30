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Чертков Владимир Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1889

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Чертков Владимир Григорьевич

Мать: Черткова Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1897
Уехал вместе с высланным из Российской империи отцом и семьёй.
Место жительства
1908
Остался в Лондоне, хотя семья вернулась в Российскую империю.
Бракосочетание
?.12.1913

Жена: не указана

Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Жена: Матрена Павловна Кузевич (Черткова) [Кузевичи] р. 22 ноябрь 1891 ум. 27 январь 1962
Место жительства
После 1937
Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Член "Комитета по исполнению воли Л.Н.Толстого в отношении его писаний". Продал архив издательства «Посредник» Литературному музею.
Место жительства
Неизвестно
Крайстчерч, Хэмпшир, Англия, Великобритания
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на 23 участке Введенского кладбища Москвы рядом с отцом и матерью.
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