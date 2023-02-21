Дерюшев Семен Андреевич
Место рожденияд. Патраково
Дата рожденияОколо 1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Дерюшев Андрей
Мать: не указана
д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: не указана
д. Патраково
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Параскева Семеновна
Мать ребёнка: не указана
д. Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
единоверец