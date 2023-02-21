Дерюшев Семен Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дерюшев Семен Андреевич

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Место рождения

д. Патраково

Дата рождения

Около 1821

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Дерюшев Андрей

Мать: не указана

д. Патраково
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Дерюшев Еремей Семенович

Мать ребёнка: не указана

д. Патраково
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Параскева Семеновна

Мать ребёнка: не указана

д. Патраково
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
единоверец
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