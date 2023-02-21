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Пескишев Лука Дементьевич
Пескишев Лука Дементьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1742
Дата смерти
1752
Пол
Мужской
Отец
Пескишев Дементей Сергеевич
1718 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец:
Пескишев Дементей Сергеевич
Мать: не указана
Смерть
1752
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