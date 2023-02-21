Дайнека Пелагея Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДайнека Пелагея Панкратьевна

Дайнека Пелагея Панкратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дайнека Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Дайнека Иван Михайлович

Рождение ребёнка
06.02.1833

Сын: Дайнека Лука Иванович

Отец ребёнка: Дайнека Иван Михайлович

Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 95 РБУ 1833 Стр 26 (26d) Крёстные: Екатерина Васильевна, жена Семёна Никифоровича Дайнеки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайнека Иван Михайлович

Смерть
1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close