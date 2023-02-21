Дайнека Пелагея Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Дайнека Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1833
Отец ребёнка: Дайнека Иван Михайлович
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 95 РБУ 1833 Стр 26 (26d) Крёстные: Екатерина Васильевна, жена Семёна Никифоровича Дайнеки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1840