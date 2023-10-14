Столярова Степанида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова Степанида Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

1881 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1880 ст.

Муж: Столяров Пантелеймон Фёдорович

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.

Сын: Столяров Василий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Столяров Пантелеймон Фёдорович

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.10.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столяров Пантелеймон Фёдорович

Воскресенское, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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