Столярова Степанида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
05.07.1881 ст.
Сын: Столяров Василий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Столяров Пантелеймон Фёдорович
Рождение ребёнка
26.10.1895 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Столяров Пантелеймон Фёдорович
Смерть
Неизвестно