Лейзерович (Leizerovich) Иосель Менделевич (Josel, Joseph)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1920
Дочь: Зубцова (Лейзерович) Рива Иоселевна
Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна
г. Полоцк
Рождение ребёнка
05.10.1924
Дочь: Стрельцова (Лейзерович) Фаина (Фейга) Иоселевна
Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна
г. Полоцк
Рождение ребёнка
1934
Сын: Лейзерович Аарон Иоселевич (Йоселевич)
Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна
г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Лейзерович) Малка Иоселевна
Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна
г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Смерть
1941
г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР