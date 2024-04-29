Лейзерович (Leizerovich) Иосель Менделевич (Josel, Joseph) 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лейзерович (Leizerovich) Иосель Менделевич (Josel, Joseph)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Leizerovich Mendel Hatskel

Мать: Leiserowitz (Leizerovich) (Merber) Leah (Lena) Gnesya

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

Рождение ребёнка
17.02.1920

Дочь: Зубцова (Лейзерович) Рива Иоселевна

Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк
Рождение ребёнка
05.10.1924

Дочь: Стрельцова (Лейзерович) Фаина (Фейга) Иоселевна

Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк
Рождение ребёнка
1934

Сын: Лейзерович Аарон Иоселевич (Йоселевич)

Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Лейзерович) Малка Иоселевна

Мать ребёнка: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР
Смерть
1941
г. Полоцк, Витебская область, Белорусская ССР, СССР

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