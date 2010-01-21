Стрельцова (Лейзерович) Фаина (Фейга) Иоселевна 05.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельцова (Лейзерович) Фаина (Фейга) Иоселевна

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Место рождения

г. Полоцк

Дата рождения

05.10.1924

Дата смерти

21.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924

Отец: Лейзерович (Leizerovich) Иосель Менделевич (Josel, Joseph)

Мать: Лейзерович (Гительсон) Миндля Доля Рафаиловна

г. Полоцк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Марк Бейнусович (Борисович)

Рождение ребёнка
19.08.1960

Дочь: Шефтель (Стрельцова) Анна Марковна

Отец ребёнка: Стрельцов Марк Бейнусович (Борисович)

г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
21.01.2010
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

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