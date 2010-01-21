Стрельцова (Лейзерович) Фаина (Фейга) Иоселевна
Место рожденияг. Полоцк
Дата рождения05.10.1924
Дата смерти21.01.2010
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1924
Отец: Лейзерович (Leizerovich) Иосель Менделевич (Josel, Joseph)
г. Полоцк
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1960
Дочь: Шефтель (Стрельцова) Анна Марковна
Отец ребёнка: Стрельцов Марк Бейнусович (Борисович)
г. Ленинград, РСФСР, СССР
Смерть
21.01.2010
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация