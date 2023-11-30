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Леонова (Пантюхова) Александра Григорьевна
Леонова (Пантюхова) Александра Григорьевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пантюхов Григорий Петрович
Мать
Пантюхова Евдокия Ананьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пантюхов Григорий Петрович
Мать:
Пантюхова Евдокия Ананьевна
Москва
, город федерального значения Москва
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