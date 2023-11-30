Леонова (Пантюхова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонова (Пантюхова) Александра Григорьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пантюхов Григорий Петрович

Мать: Пантюхова Евдокия Ананьевна

Москва, город федерального значения Москва
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