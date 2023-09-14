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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1848
Мать ребёнка: Анна Митрофанова
ст. Михайловская
Андрей Иванов Пузиков - Михайловского укрепления повытчик правления №6-го полка урядник ПОВЫТЧИК - служитель концелярии, должностное лицо ведавшее делопроизводством в суде Елизавета Иванова Плотникова... Показать все