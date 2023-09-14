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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1848

Сын: Андреев Василий Андреев

Мать ребёнка: Анна Митрофанова

ст. Михайловская
Андрей Иванов Пузиков - Михайловского укрепления повытчик правления №6-го полка урядник ПОВЫТЧИК - служитель концелярии, должностное лицо ведавшее делопроизводством в суде Елизавета Иванова Плотникова... Показать все
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