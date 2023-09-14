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Андреев Василий Андреев

Место рождения

ст. Михайловская

Дата рождения

20.02.1848

Дата смерти

26.10.1921

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1848

Отец: ?

Мать: Анна Митрофанова

ст. Михайловская
Андрей Иванов Пузиков - Михайловского укрепления повытчик правления №6-го полка урядник ПОВЫТЧИК - служитель концелярии, должностное лицо ведавшее делопроизводством в суде Елизавета Иванова Плотникова... Показать все
Крещение
21.02.1848
г. Троицк
Бракосочетание
04.02.1872

Жена: Андреева Екатерина Иванова

ст. Михайловская
Рождение ребёнка
09.04.1876

Сын: Андреев Антип Васильев

Мать ребёнка: Андреева Екатерина Иванова

ст. Михайловская
Михаил - казак тойже станицы Дарья - жена Воскового гражданина Луки Иванова Пономарёва Гумбейка, Челябинская область посёлок Алексеевка Михайловская станица 3-й военный отдел Оренбургского казачего... Показать все
Восприемник
Неизвестно
Елизавета Иванова Плотникова
Восприемник
Неизвестно
Андрей Иванов Пузиков
Смерть
26.10.1921
ст. Михайловская
МК ст. Михайловская 1897 № 19 восприемник
Похороны
28.10.1921
ст. Михайловская
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