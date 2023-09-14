Андреев Василий Андреев
Место рожденияст. Михайловская
Дата рождения20.02.1848
Дата смерти26.10.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1848
Отец: ?
Мать: Анна Митрофанова
ст. Михайловская
Андрей Иванов Пузиков - Михайловского укрепления повытчик правления №6-го полка урядник ПОВЫТЧИК - служитель концелярии, должностное лицо ведавшее делопроизводством в суде Елизавета Иванова Плотникова... Показать все
Крещение
21.02.1848
г. Троицк
Бракосочетание
04.02.1872
ст. Михайловская
Рождение ребёнка
09.04.1876
Мать ребёнка: Андреева Екатерина Иванова
ст. Михайловская
Михаил - казак тойже станицы Дарья - жена Воскового гражданина Луки Иванова Пономарёва Гумбейка, Челябинская область посёлок Алексеевка Михайловская станица 3-й военный отдел Оренбургского казачего... Показать все
Восприемник
Неизвестно
Елизавета Иванова Плотникова
Восприемник
Неизвестно
Андрей Иванов Пузиков
Смерть
26.10.1921
ст. Михайловская
МК ст. Михайловская 1897 № 19 восприемник
Похороны
28.10.1921
ст. Михайловская