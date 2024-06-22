Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева

Место рождения

д. Байдарово, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1876

Дата смерти

05.09.1905

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Байдарово, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Колпаков Емельян Михайлов

Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1898

Дочь: (Колпакова) Александра Емельянова

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Колпакова) Стефанида Емельянова

Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов

Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Смерть
05.09.1905
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
07.09.1905
Большебороды, Осинский уезд, Пермская губерния

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