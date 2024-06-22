Колпаков (Глухова) Фотиния Димитриева
Место рожденияд. Байдарово, Осинский уезд, Пермская губерния
Дата рождения1876
Дата смерти05.09.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Байдарово, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
09.02.1897
Лайга, Куединский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
20.04.1898
Дочь: (Колпакова) Александра Емельянова
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Колпакова) Стефанида Емельянова
Отец ребёнка: Колпаков Емельян Михайлов
Смерть
05.09.1905
Похороны
07.09.1905