Киприянова (Михайлова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова (Михайлова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.01.1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.01.1809 ст.

Муж: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.10.1809 ст.

Сын: Киприянов Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1811 ст.

Сын: Киприянов Спиридон Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.11.1813 ст.

Дочь: Киприянова Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1817 ст.

Сын: Киприянов Феодор Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1817 ст.

Сын: Киприянов Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.05.1820 ст.

Сын: Киприянов Ефрем Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1822 ст.

Сын: Киприянов Евсевий Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.08.1823 ст.

Сын: Киприянов Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.10.1825 ст.

Дочь: Киприянова Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно