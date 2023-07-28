Киприянова (Михайлова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.01.1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1809 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1809 ст.
Сын: Киприянов Ефим Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
07.12.1811 ст.
Сын: Киприянов Спиридон Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
25.11.1813 ст.
Дочь: Киприянова Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
09.09.1817 ст.
Сын: Киприянов Феодор Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
09.09.1817 ст.
Сын: Киприянов Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
11.05.1820 ст.
Сын: Киприянов Ефрем Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
28.07.1822 ст.
Сын: Киприянов Евсевий Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
03.08.1823 ст.
Сын: Киприянов Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Рождение ребёнка
24.10.1825 ст.
Дочь: Киприянова Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Киприянов Игнатий Кириллович
Смерть
Неизвестно