Евстафьева (Герасимова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстафьева (Герасимова) Елена

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Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

16.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962

Отец: Герасимов Михаил Васильевич

Мать: Черкашина Тамара

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.08.1988

Сын: Евстафьев Артем

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.09.1989

Сын: Евстафьев Иван

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.04.1992

Дочь: Соловьева Анастасия

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.05.1994

Дочь: Воронина Евгения

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1997

Сын: Евстафьев Олег

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.07.2001

Сын: Евстафьев Владимир

Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстафьев Валерий Дмитриевич

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