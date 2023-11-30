Евстафьева (Герасимова) Елена
Место рождения
Дата рождения16.06.1962
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962
Отец: Герасимов Михаил Васильевич
Мать: Черкашина Тамара
Рождение ребёнка
11.08.1988
Сын: Евстафьев Артем
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1989
Сын: Евстафьев Иван
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.04.1992
Дочь: Соловьева Анастасия
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.05.1994
Дочь: Воронина Евгения
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.04.1997
Сын: Евстафьев Олег
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.07.2001
Сын: Евстафьев Владимир
Отец ребёнка: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно