Соловьева (Евстафьева) Анастасия
Место рождения
Дата рождения14.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1992
Отец: Евстафьев Валерий Дмитриевич
Мать: Евстафьева Елена
Рождение ребёнка
24.04.2018
Дочь: София
Отец ребёнка: Соловьев Андрей
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.2020
Сын: Соловьев Иван
Отец ребёнка: Соловьев Андрей
Новосибирская обл, г Искитим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьев Андрей