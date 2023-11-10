Соловьева (Евстафьева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Евстафьева) Анастасия

Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

14.04.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1992

Отец: Евстафьев Валерий Дмитриевич

Мать: Евстафьева Елена

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.04.2018

Дочь: София

Отец ребёнка: Соловьев Андрей

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.2020

Сын: Соловьев Иван

Отец ребёнка: Соловьев Андрей

Новосибирская обл, г Искитим
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Андрей

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