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Глебов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1786

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1786

Отец: Глебов Петр Александрович

Мать: Глебов Дарья Александровна

Рождение ребёнка
09.02.1834

Сын: Глебов Петр Александрович

Мать ребёнка: Глебов Наталья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Глебов Александр Александрович

Мать ребёнка: Глебов Наталья

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Михайловская Мария Александровна

Мать ребёнка: Глебов Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Глебов Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1859
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