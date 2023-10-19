Глебов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1786
Дата смерти1859
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1786
Рождение ребёнка
09.02.1834
Сын: Глебов Петр Александрович
Мать ребёнка: Глебов Наталья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Глебов Александр Александрович
Мать ребёнка: Глебов Наталья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Михайловская Мария Александровна
Мать ребёнка: Глебов Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Глебов Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1859