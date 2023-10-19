Глебов Петр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов Петр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Александр Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.11.1786

Сын: Глебов Александр Петрович

Мать ребёнка: Глебов Дарья Александровна

Рождение ребёнка
13.12.1789

Сын: Глебов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Глебов Дарья Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
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