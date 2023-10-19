Глебов (N) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.02.1834
Сын: Глебов Петр Александрович
Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Глебов Александр Александрович
Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Михайловская Мария Александровна
Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович
Работа или профессия
Неизвестно