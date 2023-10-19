Глебов (N) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебов (N) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1834

Сын: Глебов Петр Александрович

Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Глебов Александр Александрович

Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Михайловская Мария Александровна

Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Глебов Александр Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
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