Сахарова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Болотова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Высотская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Сахаров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
пономарица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1901