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Сахарова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Сахаров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Болотова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Высотская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Сахаров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Сахаров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сахаров Николай Иванович

Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Работа или профессия
Неизвестно
пономарица
Место жительства
Неизвестно
Михайловское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1901