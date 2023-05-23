Высотская (Сахарова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотская (Сахарова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

1855 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Сахаров Николай Иванович

Мать: Сахарова Мария Андреевна

Бракосочетание
12.02.1878

Муж: Высотский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

с.Красное Родниковский р-н, Ивановская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1884

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Костр.обл.
Рождение ребёнка
23.08.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Высотский Павел Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
жена псаломщика
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бонячки, Тезинская волость, Кинешемский уезд