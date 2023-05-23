Высотская (Сахарова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Сахаров Николай Иванович
Мать: Сахарова Мария Андреевна
Бракосочетание
12.02.1878
Рождение ребёнка
13.12.1878
с.Красное Родниковский р-н, Ивановская обл.
Рождение ребёнка
07.08.1884
Рождение ребёнка
1890
Костр.обл.
Рождение ребёнка
23.08.1891
Работа или профессия
Неизвестно
жена псаломщика
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Острецовская волость, Нерехтский уезд
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Бонячки, Тезинская волость, Кинешемский уезд