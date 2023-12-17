Тарбеев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарбеев Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

1733

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Тарбеев Яков

Мать: ?

Смерть
1733
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