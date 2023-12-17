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Тарбеев Никита
Тарбеев Никита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1707
Дата смерти
1733
Пол
Мужской
Отец
Тарбеев Яков
Около 1678 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец:
Тарбеев Яков
Мать:
?
Смерть
1733
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