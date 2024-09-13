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Кобелев Иван Иванович

Место рождения

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Кобелев Иван Иванович

Мать: Кобелева (Чекменева) Анисия Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.02.1834

Жена: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кобелев Федор Иванович

Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: (Кобелева) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна

Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Арест
1848
Старое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
в 1848 году сослан в арестантские роты на 6 лет
Рождение ребёнка
02.01.1851

Сын: Кобелев Иван Иванович

Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна

Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1855

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