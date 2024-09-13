Кобелев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Бракосочетание
04.02.1834
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: (Кобелева) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна
Арест
1848
в 1848 году сослан в арестантские роты на 6 лет
Рождение ребёнка
02.01.1851
Мать ребёнка: Кобелева (Богомягкова) Ксения Матвеевна
Новое Городище, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1855