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Калитов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Калитов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Калитов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Василий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно