Калитов Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Калитов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Калитов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калитов Гавриил
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калитов Василий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно