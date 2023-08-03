Калитов Гавриил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калитов Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфеева (Калитова) Анна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова (Калитова) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калитов Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калитов Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калитов Николай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Упоминание
Неизвестно
средний сын
Смерть
Неизвестно