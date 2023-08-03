Калитов Гавриил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитов Гавриил

Калитов Гавриил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калитов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфеева (Калитова) Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова (Калитова) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Николай

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Упоминание
Неизвестно
средний сын
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.