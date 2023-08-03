Калитов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалитов Василий

Калитов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1815 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калитов Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калитов Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Калитов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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