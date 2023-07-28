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Кламбовский Иван Гаврилович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860

Отец: Кламбовский Гавриил Тимофеевич

Мать: Кламбовская Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Кламбовская Ирина Епифановна

Рождение ребёнка
18.08.1885

Дочь: Кравченко Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Дудник Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна

Рождение ребёнка
27.10.1891

Дочь: Кадетова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна

Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Костенко Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно