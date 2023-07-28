Кламбовский Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения26.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1860
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
18.08.1885
Дочь: Кравченко Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Дудник Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
27.10.1891
Дочь: Кадетова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Костенко Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Кламбовская Ирина Епифановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно