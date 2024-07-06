Кубышкина Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1869 ст.
Дата смерти14.06.1869 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.01.1869 ст.
дата крещения - 01.01.1869 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Исакова крестьянин Никита Михайлович и села Рождествина крестьянка Марфа Миха... Показать все
Смерть
14.06.1869 ст.
дата погребения - 15.06.1869 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 1/2 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все