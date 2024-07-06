Кубышкина Варвара Михайловна 01.01.1869 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Кубышкина Варвара Михайловна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.01.1869 ст.

Дата смерти

14.06.1869 ст.

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

Между 1846 и 1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869 ст.

Отец: Кубышкин Михаил / Михайло Федорович

Мать: Кубышкина Пелагея Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 01.01.1869 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Исакова крестьянин Никита Михайлович и села Рождествина крестьянка Марфа Миха... Показать все
Смерть
14.06.1869 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 15.06.1869 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 5 1/2 мес причина - от кори Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все

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