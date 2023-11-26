Варлакова Матрена Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Шадринского округа Барневской слободы
Рождение ребёнка
Около 1804 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Савва Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Варлаков Савва Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Дочь: Дарья Саввична
Отец ребёнка: Варлаков Савва Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно