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Исаковъ Егоръ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Исаковъ Епифанъ

Мать: Исакова Лукерья Гаврилова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Волкова Агриппина

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1870

Сын: Исаковъ Гавріилъ

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1871

Дочь: Анисія

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Антонова Меланія

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Рождение ребёнка
01.11.1875

Сын: Исаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1880

Сын: Исаковъ Петръ

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абашкина Меланія

Мать ребёнка: Исакова Федосія

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Федосія

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