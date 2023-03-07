Исаковъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Исаковъ Епифанъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Волкова Агриппина
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
24.03.1870
Сын: Исаковъ Гавріилъ
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
24.12.1871
Дочь: Анисія
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Антонова Меланія
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
01.11.1875
Сын: Исаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
04.10.1880
Сын: Исаковъ Петръ
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абашкина Меланія
Мать ребёнка: Исакова Федосія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Федосія