Мухаметов Валит
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1777
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Рахманкулов Мухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Мураева) Гульжамал
Рождение ребёнка
1803
Сын: Валитов Халит
Мать ребёнка: (Мураева) Гульжамал
Рождение ребёнка
1821
Сын: Валитов Аббяс
Мать ребёнка: (Мураева) Гульжамал
Смерть
1830