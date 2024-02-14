Мухаметов Валит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметов Валит

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановскую волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1777

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Рахманкулов Мухамет

Мать: (Абдулова) Мусалимя 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мураева) Гульжамал

Рождение ребёнка
1803

Сын: Валитов Халит

Мать ребёнка: (Мураева) Гульжамал

Рождение ребёнка
1821

Сын: Валитов Аббяс

Мать ребёнка: (Мураева) Гульжамал

Смерть
1830

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