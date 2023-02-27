Широкова Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Галина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1948

Отец: не указан

Мать: Борковая Мария Иовна

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