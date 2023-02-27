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Широкова Галина Григорьевна
Широкова Галина Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1948
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Борковая Мария Иовна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1948
Отец: не указан
Мать:
Борковая Мария Иовна
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