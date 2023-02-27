Широкова (Борковая) Мария Иовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1921
Дата смерти25.11.1992
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921
Рождение ребёнка
31.01.1946
Сын: Широков Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Широков Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1948
Дочь: Егизарян Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Широков Григорий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1992