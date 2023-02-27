Широкова (Борковая) Мария Иовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова (Борковая) Мария Иовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1921

Дата смерти

25.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1921

Отец: Борковой Иов Егорович

Мать: Борковая Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
31.01.1946

Сын: Широков Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Широков Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.08.1948

Дочь: Егизарян Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Широков Григорий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Григорий Григорьевич

Смерть
25.11.1992