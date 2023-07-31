Лукахина (Лукахина) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1986
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
24.05.1989
Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно