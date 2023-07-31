Лукахина (Лукахина) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукахина (Лукахина) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1986

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
24.05.1989

Сын: Лукахин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Лукахин Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукахин Андрей Викторович