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Букина (Лукахина) Екатерина Андреевна
Букина (Лукахина) Екатерина Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Лукахин Андрей Викторович
1958 г.р.
Мать
Лукахина (Лукахина) Татьяна Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЕ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Лукахин Андрей Викторович
Мать:
Лукахина Татьяна Анатольевна
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