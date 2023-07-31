Букина (Лукахина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букина (Лукахина) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукахин Андрей Викторович

Мать: Лукахина Татьяна Анатольевна