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(Лукахина) Анна Андреевна
(Лукахина) Анна Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.1986
Пол
Женский
Отец
Лукахин Андрей Викторович
1958 г.р.
Мать
Лукахина (Лукахина) Татьяна Анатольевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1986
Отец:
Лукахин Андрей Викторович
Мать:
Лукахина Татьяна Анатольевна
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