Антропова Татьяна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Антроповъ Назаръ
Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)
Рождение ребёнка
1743
Сын: Антроповъ Федоръ
Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Локтева Василиса
Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Антроповъ Василий
Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)
Бракосочетание
Неизвестно