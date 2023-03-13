Антропова Татьяна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антропова Татьяна Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Антроповъ Назаръ

Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)

Рождение ребёнка
1743

Сын: Антроповъ Федоръ

Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Локтева Василиса

Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Антроповъ Василий

Отец ребёнка: Антроповъ Мосей (Моисей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антроповъ Мосей (Моисей)

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