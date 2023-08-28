Паринова Федора Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паринова Федора Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Рублева Пелагея Борисова

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Паринов Василий Борисов

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1876

Сын: Паринов Митрофан Борисов

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Карлова Надежда Борисова

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Паринов Петр Борисов

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.07.1882

Сын: Паринов Сергей Борисов

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1885

Дочь: Мария Борисова

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Паринов Иван Борисов

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паринов Борис Андреев

Смерть
Неизвестно
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