Паринова Федора Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Рублева Пелагея Борисова
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
11.06.1876
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Карлова Надежда Борисова
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
10.01.1881
Сын: Паринов Петр Борисов
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
03.07.1882
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
20.03.1885
Дочь: Мария Борисова
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Паринов Иван Борисов
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Паринов Борис Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно