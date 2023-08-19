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Паринов Сергей Борисов

Место рождения

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

03.07.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1882

Отец: Паринов Борис Андреев

Мать: Паринова Федора Николаева

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
03.11.1902

Жена: Паринова Анисия Фролова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1903

Сын: Паринов Андриан Сергеев

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1908

Дочь: Пелагея Сергеева

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Паринов Николай Сергеев

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1912

Дочь: Карлова Мария Сергеева

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Паринов Кирилл Сергеев

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1915

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов ?

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паринов ?

Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова

Смерть
Неизвестно
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