Паринов Сергей Борисов
Место рождения
Дата рождения03.07.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1882
Отец: Паринов Борис Андреев
Бракосочетание
03.11.1902
Жена: Паринова Анисия Фролова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
23.08.1903
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
04.03.1908
Дочь: Пелагея Сергеева
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
08.05.1911
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
14.04.1912
Дочь: Карлова Мария Сергеева
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
05.06.1913
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
24.02.1915
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паринов ?
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паринов ?
Мать ребёнка: Паринова Анисия Фролова
Смерть
Неизвестно