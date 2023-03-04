Лайер Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайер Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1975

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1995

Сын: Лайер Роберт Артурович

Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич

Рождение ребёнка
23.05.2014

Сын: Шарифулин Дмитрий Ренатович

Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лайер Камилла Артуровна

Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лайер Артур Валерьевич

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