Лайер Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1995
Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич
Рождение ребёнка
23.05.2014
Сын: Шарифулин Дмитрий Ренатович
Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лайер Камилла Артуровна
Отец ребёнка: Лайер Артур Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно